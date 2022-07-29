4 человек погибли в ДТП в Дагестане за 24 часа

Три аварии и все со смертельным исходом случились в республике за последние 24 часа.

Как информирует пресс-служба МВД РД, два ДТП произошли днем на федеральной трассе «Кавказ» в Сулейман-Стальском районе.

«Так, в 10:00, на 967-м км ФАД “Кавказ” 49-летний мужчина, находясь за рулем Hyundai Solaris, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, перемещающемуся по главной дороге, и столкнулся с машиной LADA Granta под управлением 41-летнего жителя Дагестанских огней. Hyundai Solaris от удара вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Водитель Hyundai Solaris от полученных травм не совместимых с жизнью скончался на месте аварии», – заявляет источник.

Также в 13:40 на 975-м км автомобильной трассы 34-летний житель ХМАО за рулем автомобиля Toyota Camry при совершении поворота врезался в Toyota Crown Majesta.

В результате ДТП от полученных тяжких телесных травм скончались 2 человека: водитель Toyota Camry погиб на месте ДТП, а пассажирка Toyota Crown Majesta – 26-летняя женщина умерла в больнице.

И последняя трагическая авария случилась в селе Нечаевка Кизилюртовского района.