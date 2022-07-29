ЗАМАНА - Минздрав РД сообщил, что пострадавшему в Сулакском каньоне туристу оказывается необходимая помощь

Минздрав РД сообщил, что пострадавшему в Сулакском каньоне туристу оказывается необходимая помощь

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29 июля, 2022. Пятница 09:01
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Минздрав РД сообщил, что пострадавшему в Сулакском каньоне туристу оказывается необходимая помощь

Врачи называют состояние гостя, получившего травмы при столкновении двух катеров, крайне тяжелым.

Минздрав РД сообщил, что пострадавшему в Сулакском каньоне туристу оказывается необходимая помощь
Происшествия

Состояние туриста при столкновении двух катеров в Сулакском каньоне называют крайне тяжелым, он остается в коме. Министерство здравоохранения РД сообщает, что гость из Мордовии пребывает на лечении в Центральной городской больнице Кизилюрта.

Пострадавший был госпитализирован вчера службой скорой помощи. Минздравом региона сразу же была отправлена бригада ДЦМК, специалист которой удалил внутричерепную гематому.

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