Состояние туриста при столкновении двух катеров в Сулакском каньоне называют крайне тяжелым, он остается в коме.
Министерство здравоохранения РД сообщает, что гость из Мордовии пребывает на лечении в Центральной городской больнице Кизилюрта.
Пострадавший был госпитализирован вчера службой скорой помощи. Минздравом региона сразу же была отправлена бригада ДЦМК, специалист которой удалил внутричерепную гематому.
Минздрав РД сообщил, что пострадавшему в Сулакском каньоне туристу оказывается необходимая помощь
- Автор Дарья
- 29 июля, 2022. Пятница 09:01
Врачи называют состояние гостя, получившего травмы при столкновении двух катеров, крайне тяжелым.
Состояние туриста при столкновении двух катеров в Сулакском каньоне называют крайне тяжелым, он остается в коме.
Министерство здравоохранения РД сообщает, что гость из Мордовии пребывает на лечении в Центральной городской больнице Кизилюрта.
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