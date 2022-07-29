Минздрав РД сообщил, что пострадавшему в Сулакском каньоне туристу оказывается необходимая помощь

Состояние туриста при столкновении двух катеров в Сулакском каньоне называют крайне тяжелым, он остается в коме. Министерство здравоохранения РД сообщает, что гость из Мордовии пребывает на лечении в Центральной городской больнице Кизилюрта.



Пострадавший был госпитализирован вчера службой скорой помощи. Минздравом региона сразу же была отправлена бригада ДЦМК, специалист которой удалил внутричерепную гематому.