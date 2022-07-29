В Махачкале отстранен полицейский, вынуждавший сознаться в хранении наркотиков

Специалист группы по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Махачкале, который заставлял признаться в незаконном хранении наркотиков, отстранен от занимаемого поста. Открыто уголовное дело о превышении служебных полномочий, информирует ТАСС.

"Обнаружен факт противоправного деяния, совершенного работником команды по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Махачкале. <…> На данный момент оперуполномоченный отстранен от исполнения служебных обязанностей. <…> Следственными органами открыты уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 228 и ч. 3 ст. 286 УК России", — заявляет МВД.

По сведениям пресс-службы, предварительно выявлено, что осенью 2021 года полицейский заставил местного жителя признаться в незаконном хранении наркотических веществ.