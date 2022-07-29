По сведениям ведомства, около 15:00 часов в Дежурную часть ОМВД РФ по Цунтинскому району поступило заявление о том, что напротив села Кидеро Цунтинского района в местности «Рекух» на трех мальчиков в возрасте от 7 до 9 лет напал волк, выбежавший из леса.
Ребята в это время купались в заводи у реки. Одного ребенка дикое животное укусило (мальчик находится в больнице), другой смог убежать, а третьего волк унёс в лес.
На поиски мальчика были брошены все силы: сотрудники полиции и местные жители прочёсывали местность, через час мертвое тело ребёнка было обнаружено на другом конце леса.
В Цунтинском районе волки напали на детей
- Автор Дарья
- 29 июля, 2022. Пятница 00:57
В Цунтинском районе рядом с селом Кидеро волки напали на детей, один ребёнок скончался, информирует прокуратура республики.
По сведениям ведомства, около 15:00 часов в Дежурную часть ОМВД РФ по Цунтинскому району поступило заявление о том, что напротив села Кидеро Цунтинского района в местности «Рекух» на трех мальчиков в возрасте от 7 до 9 лет напал волк, выбежавший из леса.
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