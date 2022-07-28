ЗАМАНА - Два катера столкнулись в Старом Зубутли

Два катера столкнулись в Старом Зубутли

Автор
28 июля, 2022. Четверг 17:16
|||
Два катера столкнулись в Старом Зубутли

На Сулакском каньоне в Старом Зубутли столкнулись два катера. По предварительным сведениям, госпитализирован один человек.

Два катера столкнулись в Старом Зубутли
Происшествия

Как заявляют местные жители, проезд в село через КПП Миатлинской ГЭС закрыт. На данный момент выясняются все причины инцидента. Данные будут дополняться.

Прочитано 38 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top