Как заявляют местные жители, проезд в село через КПП Миатлинской ГЭС закрыт. На данный момент выясняются все причины инцидента. Данные будут дополняться.
Два катера столкнулись в Старом Зубутли
- Автор Дарья
- 28 июля, 2022. Четверг 17:16
На Сулакском каньоне в Старом Зубутли столкнулись два катера. По предварительным сведениям, госпитализирован один человек.
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