В Махачкале поймали предполагаемого курьера-закладчика с мефедроном

На контрольно-пропускном пункте «Аэропорт» специалисты наркоконтроля задержали ранее судимого 27-летнего махачкалинца с мефедроном, информирует пресс-служба МВД региона.

Как определили сотрудники МВД, преступник работал курьером-закладчиком в интернет-магазине и занимался распространением различных видов наркотиков.

После экспертизы было выявлено, что изъятое вещество являлось мефедроном, вес которого – 203, 59 грамма.

«По данному инциденту открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК России (незаконные производство, продажа или пересылка наркотических средств). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточняет ведомство.