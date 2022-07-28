Как определили сотрудники МВД, преступник работал курьером-закладчиком в интернет-магазине и занимался распространением различных видов наркотиков.
После экспертизы было выявлено, что изъятое вещество являлось мефедроном, вес которого – 203, 59 грамма.
«По данному инциденту открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК России (незаконные производство, продажа или пересылка наркотических средств). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточняет ведомство.