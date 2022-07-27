Сеть майнинг-ферм выявлена в Дагестане

По сведениям ведомства, сеть майнинг-ферм обнаружена в Махачкале, Левашинском и Унцукульском районах. «Накануне в процессе оперативно-разыскных мероприятий, которые были направлены на документирование фактов бездоговорного использования электричества, нашлись нелегальные майнинг-фермы, изъяты 1628 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку криптовалюты», – заявляет ведомство. На данный момент идет сбор информации по статье 171 УК России «Незаконное предпринимательство» и 165 УК России «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», предусматривающих наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.