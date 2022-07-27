По сведениям ведомства, сеть майнинг-ферм обнаружена в Махачкале, Левашинском и Унцукульском районах. «Накануне в процессе оперативно-разыскных мероприятий, которые были направлены на документирование фактов бездоговорного использования электричества, нашлись нелегальные майнинг-фермы, изъяты 1628 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку криптовалюты», – заявляет ведомство. На данный момент идет сбор информации по статье 171 УК России «Незаконное предпринимательство» и 165 УК России «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», предусматривающих наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.
Сеть майнинг-ферм выявлена в Дагестане
- Автор Дарья
- 27 июля, 2022. Среда 15:09
Работники ФСБ и МВД Дагестана выявили сеть майнинг-ферм и изъяли более 1600 аппаратов, информирует пресс-служба МВД по республике.
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