ЗАМАНА - В Дагестане мужчина обнаружил в подсобке своего дома младенца

В Дагестане мужчина обнаружил в подсобке своего дома младенца

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27 июля, 2022. Среда 14:17
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В Дагестане мужчина обнаружил в подсобке своего дома младенца

В Магарамкентском районе местный житель нашел в подсобном помещении своего жилья младенца, информирует пресс-служба МВД региона.

В Дагестане мужчина обнаружил в подсобке своего дома младенца
Происшествия

Как заявляет ведомство, 27 июля в Дежурную часть Магарамкентского отдела МВД от одного из жителей селения Хорель пришло сообщение о том, что в подсобном помещении своего жилья он нашел новорождённого ребенка.  Полиция тут же забрала и передала младенца врачам, которые его доставили в больницу для полного обследования.  Медики проинформировали, что малышу не больше суток, а он уже успел потерять семью и ищет новую. Правоохранителям необходимо выяснить многое из того, что связано с данной историей.

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