В Дагестане мужчина обнаружил в подсобке своего дома младенца

Как заявляет ведомство, 27 июля в Дежурную часть Магарамкентского отдела МВД от одного из жителей селения Хорель пришло сообщение о том, что в подсобном помещении своего жилья он нашел новорождённого ребенка. Полиция тут же забрала и передала младенца врачам, которые его доставили в больницу для полного обследования. Медики проинформировали, что малышу не больше суток, а он уже успел потерять семью и ищет новую. Правоохранителям необходимо выяснить многое из того, что связано с данной историей.