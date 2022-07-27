Как заявляет ведомство, 27 июля в Дежурную часть Магарамкентского отдела МВД от одного из жителей селения Хорель пришло сообщение о том, что в подсобном помещении своего жилья он нашел новорождённого ребенка. Полиция тут же забрала и передала младенца врачам, которые его доставили в больницу для полного обследования. Медики проинформировали, что малышу не больше суток, а он уже успел потерять семью и ищет новую. Правоохранителям необходимо выяснить многое из того, что связано с данной историей.
В Дагестане мужчина обнаружил в подсобке своего дома младенца
- Автор Дарья
- 27 июля, 2022. Среда 14:17
В Магарамкентском районе местный житель нашел в подсобном помещении своего жилья младенца, информирует пресс-служба МВД региона.
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