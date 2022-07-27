По сведениям ведомства, была осуществлена проверка исполнения законодательства в области предоставления мер государственной поддержки россиянам. Выявлено, что в минувшем году представители сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в сговоре с другими лицами нелегально произвели обналичивание денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданный местной жительнице. «Так, они подготовили фальшивый договор займа на общую сумму 650000 рублей, в часть оплаты паевого взноса в строящемся многоэтажном жилом доме в Махачкале. Далее в управление ОПФР по Бабаюртовскому району были представлены недостоверные данные, на основании которых в кооператив перевели денежные средства материнского капитала», – заявляет прокуратура.
Факт незаконного обналичивания материнского капитала выявили в Дагестане
- Автор Дарья
- 27 июля, 2022. Среда 13:43
Прокуратура Бабаюртовского района обнаружила факт нелегального обналичивания государственного сертификата на материнский капитал, информирует надзорный орган.
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