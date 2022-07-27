«Около 16:00 в Махачкале 28-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗ-21112», проявил невнимательность и наехал на девочку, перебегавшую проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате аварии 12-летний ребенок с различными травмами попал в больницу», – заявляет ведомство. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.
В Махачкале автомобиль сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе
- Автор Дарья
- 27 июля, 2022. Среда 13:08
Накануне в столице Дагестана в результате наезда машины был госпитализирован 12-летний ребенок, информирует пресс-служба МВД Дагестана.
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