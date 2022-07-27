Убийство 28-летней давности раскрыли дагестанские полицейские

Как заявляет источник, осенью 1994 года в реке Аварское Койсу с признаками насильственной смерти было обнаружено тело. На тот момент найти убийцу не удалось. Но молодые полицейские возобновили старое уголовное дело, нашли зацепки, выявили и задержали 57-летнего уроженца села Ипута. Доставленный в отдел преступник признался в содеянном и рассказал, что 28 лет назад из дома его друга украли вещи и они заподозрили соседа. Тогда приятели предложили выехать предполагаемому «вору» за пределы села для выяснения. По дороге сосед признался в воровстве и обещал вернуть вещи, но при этом не раскрывал то место, куда он их спрятал. Спустившись к реке, друзья избили мужчину. «После моего удара он упал на землю без признаков жизни. Решив, что он скончался, я столкнул труп в реку», – рассказал задержанный.