ЗАМАНА - Убийство 28-летней давности раскрыли дагестанские полицейские

Убийство 28-летней давности раскрыли дагестанские полицейские

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27 июля, 2022. Среда 12:19
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Убийство 28-летней давности раскрыли дагестанские полицейские

В Гергебильском районе сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление 28-летней давности, информирует пресс-служба МВД по республике.

Убийство 28-летней давности раскрыли дагестанские полицейские
Происшествия

Как заявляет источник, осенью 1994 года в реке Аварское Койсу с признаками насильственной смерти было обнаружено тело. На тот момент найти убийцу не удалось. Но молодые полицейские возобновили старое уголовное дело, нашли зацепки, выявили и задержали 57-летнего уроженца села Ипута.  Доставленный в отдел преступник признался в содеянном и рассказал, что 28 лет назад из дома его друга украли вещи и они заподозрили соседа. Тогда приятели предложили выехать предполагаемому «вору» за пределы села для выяснения. По дороге сосед признался в воровстве и обещал вернуть вещи, но при этом не раскрывал то место, куда он их спрятал. Спустившись к реке, друзья избили мужчину.  «После моего удара он упал на землю без признаков жизни. Решив, что он скончался, я столкнул труп в реку», – рассказал задержанный. 

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