Шестеро иностранцев задержаны пограничниками в Дагестане при попытке пересечь госграницу

Прошлой ночью на Государственной границе России в Магарамкентском районе было выявлено два случая попытки нелегального пересечения иностранными гражданами границы, информирует пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Дагестану.

По сведениям ведомства, ночью после поступившего сигнала тревоги на пограничную заставу был обнаружен неизвестный, скрытно двигавшийся со стороны соседней страны. Неизвестный был пойман. Той же ночью на другой пограничной заставе в ходе проверки поступившего сигнала тревоги нашлись 5 неизвестных, которые пытались преодолеть сигнализационный комплекс. Задержанные оказались гражданами стран Южной Азии, которые нелегально пересекли государственную границу, дабы найти работу в России.