По сведениям ведомства, ночью после поступившего сигнала тревоги на пограничную заставу был обнаружен неизвестный, скрытно двигавшийся со стороны соседней страны. Неизвестный был пойман. Той же ночью на другой пограничной заставе в ходе проверки поступившего сигнала тревоги нашлись 5 неизвестных, которые пытались преодолеть сигнализационный комплекс. Задержанные оказались гражданами стран Южной Азии, которые нелегально пересекли государственную границу, дабы найти работу в России.
Шестеро иностранцев задержаны пограничниками в Дагестане при попытке пересечь госграницу
- Автор Дарья
- 25 июля, 2022. Понедельник 14:17
Прошлой ночью на Государственной границе России в Магарамкентском районе было выявлено два случая попытки нелегального пересечения иностранными гражданами границы, информирует пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Дагестану.
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