ЗАМАНА - Шестеро иностранцев задержаны пограничниками в Дагестане при попытке пересечь госграницу

Шестеро иностранцев задержаны пограничниками в Дагестане при попытке пересечь госграницу

Автор
25 июля, 2022. Понедельник 14:17
|||
Шестеро иностранцев задержаны пограничниками в Дагестане при попытке пересечь госграницу

Прошлой ночью на Государственной границе России в Магарамкентском районе было выявлено два случая попытки нелегального пересечения иностранными гражданами границы, информирует пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Дагестану.

Шестеро иностранцев задержаны пограничниками в Дагестане при попытке пересечь госграницу
Происшествия

По сведениям ведомства, ночью после поступившего сигнала тревоги на пограничную заставу был обнаружен неизвестный, скрытно двигавшийся со стороны соседней страны.  Неизвестный был пойман.  Той же ночью на другой пограничной заставе в ходе проверки поступившего сигнала тревоги нашлись 5 неизвестных, которые пытались преодолеть сигнализационный комплекс. Задержанные оказались гражданами стран Южной Азии, которые нелегально пересекли государственную границу, дабы найти работу в России.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top