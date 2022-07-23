Следствие возбудило дело по факту гибели рабочего на стройке в Каспийске

Как показывает следствие, 20 июля в Каспийске ответственные лица строительной компании, в нарушение требований законодательства и правил безопасности при ведении строительных работ, а именно без осуществления должного инструктажа по технике безопасности и наличия средств индивидуальной защиты, каски и ремня безопасности с застежкой, допустили сотрудника строительной бригады, являющегося гражданином иностранного государства, к проведению работ на объекте недостроенного многоэтажного здания. Один из работников потерял равновесие и разбился о землю с высоты 12-го этажа. Получив множество травм, не совместимых с жизнью, он умер на месте.

