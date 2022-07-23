ЗАМАНА - Открыто уголовное дело по факту гибели семьи в Хунзахском районе

Открыто уголовное дело по факту гибели семьи в Хунзахском районе

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23 июля, 2022. Суббота 20:54
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Открыто уголовное дело по факту гибели семьи в Хунзахском районе

Открыто уголовное дело по факту падения автомобиля с семьей в Хунзахском районе, информирует СУ СК РФ по Дагестану.

Открыто уголовное дело по факту гибели семьи в Хунзахском районе
Происшествия

Ранее мы писали, что в результате опрокидывания машины в ущелье в Хунзахском районе погибла семья из 4 человек

Опрокидывание автомобиля в обрыв случилось из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Хунзахского района, которые были ответственны за обеспечение безопасности дорожного движения и муниципального контроля в сфере использования особо охраняемых природных территорий местного значения, повлекшим по неосторожности смерть четырех человек. На данный момент по делу осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на выявление виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.  


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