Открыто уголовное дело по факту гибели семьи в Хунзахском районе

Открыто уголовное дело по факту падения автомобиля с семьей в Хунзахском районе, информирует СУ СК РФ по Дагестану.

Ранее мы писали, что в результате опрокидывания машины в ущелье в Хунзахском районе погибла семья из 4 человек

Опрокидывание автомобиля в обрыв случилось из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Хунзахского района, которые были ответственны за обеспечение безопасности дорожного движения и муниципального контроля в сфере использования особо охраняемых природных территорий местного значения, повлекшим по неосторожности смерть четырех человек. На данный момент по делу осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на выявление виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.





