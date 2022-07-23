Ранее мы писали, что в результате опрокидывания машины в ущелье в Хунзахском районе погибла семья из 4 человек
Опрокидывание автомобиля в обрыв случилось из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Хунзахского района, которые были ответственны за обеспечение безопасности дорожного движения и муниципального контроля в сфере использования особо охраняемых природных территорий местного значения, повлекшим по неосторожности смерть четырех человек.
На данный момент по делу осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на выявление виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.