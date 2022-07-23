Сергей Меликов прокомментировал трагический инцидент в Хунзахском районе

Руководитель РД Сергей Меликов прокомментировал трагедию в Хунзахском районе, в котором автомобиль с семейной парой из Оренбургской области упал в обрыв. Все пассажиры, включая двоих детей, погибли.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным погибших и разделяю боль этой невосполнимой утраты. Вся необходимая помощь вам, конечно, будет оказана», – написал Глава региона в своем telegram-канале.

Сергей Меликов пояснил, что сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего: «Знаю, что и спасатели, и полиция, и местные жители сделали всё возможное, чтобы спасти людей, но шансы обнаружить их живыми после падения с такой высоты были малы… К сожалению, гости республики, очарованные живописной дагестанской природой, иногда забывают о правилах безопасности, а ведь горы – это особая зона риска».