ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал трагический инцидент в Хунзахском районе

Сергей Меликов прокомментировал трагический инцидент в Хунзахском районе

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23 июля, 2022. Суббота 03:41
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Сергей Меликов прокомментировал трагический инцидент в Хунзахском районе

Руководитель РД Сергей Меликов прокомментировал трагедию в Хунзахском районе, в котором автомобиль с семейной парой из Оренбургской области упал в обрыв. Все пассажиры, включая двоих детей, погибли.

Сергей Меликов прокомментировал трагический инцидент в Хунзахском районе
Происшествия

«Выражаю самые искренние соболезнования родным погибших и разделяю боль этой невосполнимой утраты. Вся необходимая помощь вам, конечно, будет оказана», – написал Глава региона в своем telegram-канале.

Сергей Меликов пояснил, что сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего: «Знаю, что и спасатели, и полиция, и местные жители сделали всё возможное, чтобы спасти людей, но шансы обнаружить их живыми после падения с такой высоты были малы… К сожалению, гости республики, очарованные живописной дагестанской природой, иногда забывают о правилах безопасности, а ведь горы – это особая зона риска».

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