ЗАМАНА - В Дагестане под колесами автомобиля погиб 11-летний велосипедист

В Дагестане под колесами автомобиля погиб 11-летний велосипедист

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22 июля, 2022. Пятница 16:52
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В Дагестане под колесами автомобиля погиб 11-летний велосипедист

В Кайтагском районе в результате наезда автомобиля ушел из жизни 11-летний ребенок, перемещающийся по проезжей части на велосипеде, информирует МВД по региону.

В Дагестане под колесами автомобиля погиб 11-летний велосипедист
Происшествия

Инцидент случился сегодня, 22 июля, приблизительно в 10:00, на 126 км автомобильной дороги «Леваши - Акуша - Уракарах - Маджалис - Мамедкала», в Кайтагском районе. «69-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗ 21041-30», совершил наезд на ребенка, который переезжал на велосипеде проезжую часть дороги. В результате аварии мальчик 11 лет, проживавший в Кайтагском районе, был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти из-за серьезных травм», – уточняет ведомство.

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