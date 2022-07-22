Инцидент случился сегодня, 22 июля, приблизительно в 10:00, на 126 км автомобильной дороги «Леваши - Акуша - Уракарах - Маджалис - Мамедкала», в Кайтагском районе. «69-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗ 21041-30», совершил наезд на ребенка, который переезжал на велосипеде проезжую часть дороги. В результате аварии мальчик 11 лет, проживавший в Кайтагском районе, был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти из-за серьезных травм», – уточняет ведомство.
В Дагестане под колесами автомобиля погиб 11-летний велосипедист
- Автор Дарья
- 22 июля, 2022. Пятница 16:52
В Кайтагском районе в результате наезда автомобиля ушел из жизни 11-летний ребенок, перемещающийся по проезжей части на велосипеде, информирует МВД по региону.
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