По сведениям ведомства, инцидент случился накануне в Каспийске по улице Халилова. Между 51-летним дагестанцем и семьей туристов произошла ссора. В ходе нее озлобленный мужчина вытащил из автомобиля нож и начал угрожать главе семейства расправой. Очевидцы инцидента сразу же позвонили по телефонному номеру «02». Прибывший на место событий наряд полиции задержал дагестанца и доставил в отдел. «Семья с двумя детьми после отдыха у моря возвращалась домой, один из малышей спал в коляске. Туристы переходили дорогу, когда водитель, проявив невнимательность, краем автомобиля задел детскую коляску, в которой лежал ребенок. Отец ребенка выразил возмущение в адрес водителя, а тот оскорбился претензией, начал выкрикивать угрозы, а позже вытащил нож», – рассказали очевидцы.
Полиция задержала дагестанца, напавшего с ножом на семью туристов
- Автор Дарья
- 22 июля, 2022. Пятница 16:18
Сотрудники МВД поймали жителя Каспийска, который напал с ножом на семью туристов, информирует пресс-служба МВД республики.
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