Обвал дороги регионального значения произошел в Докузпаринском районе Дагестана

В Докузпаринском районе на автодороге регионального значения Магарамкент – Ахты – Рутул ориентировочно в 11 часов случился обвал верхового откоса, информирует пресс-служба Министерства транспорта республики.

«Автомобильная дорога перекрыта на протяжении 120 метров. Примерный объем земляных работ по расчистке обвала – более 5 000 м³. Повредились асфальтобетонное покрытие проезжей части, обочина и элементы обустройства дороги», – заявляет пресс-служба.

Уточняют, что транспортное сообщение прервалось с селами следующих районов: Докузпаринский, Ахтынский и Рутульский. По сведениям ведомства, на данный момент подрядной компанией ООО «Фериде» оперативно перебрасывается дорожная техника в количестве двух штук. К работам по расчистке работники приступили в 14:00.