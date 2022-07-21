Бывший руководитель УФАС Курбан Кубасаев вышел из тюрьмы

Бывший руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Курбан Кубасаев вышел из тюрьмы. Суд вынес решение о том, что остаток его срока, который истечет весной 2023 года, заменен на исправительные работы, информирует «Молодежь Дагестана».

Как писала «Молодежка», в июле 2019 года Лефортовский районный суд Москвы вынес Кубасаеву наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, штрафа в размере 10,3 млн рублей, а также запрета ему в течение 5 лет после выхода из тюрьмы занимать в госучреждениях посты, связанные с административными и хозяйственными работами.

Его признали виновным по ч. 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК России. Как показывает обвинительное заключение, в 2013–2015 годах Кубасаев получил в качестве взятки денежные средства, швейцарские часы и охотничье ружье на общую сумму 2,7 млн рублей от руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Шамиля Кадиева. В обмен на это глава УФАС якобы не мешал организации Дирекцией аукционов на право заключения госконтрактов. В ходе обсуждения государственный обвинитель отказался от эпизода с передачей начальнику УФАС взятки в виде 2-х млн рублей, оставив лишь обвинение в получении им ружья и часов.

В октябре 2019 года судом была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор, но он оставил его без изменений, облегчив лишь предусмотренное им дополнительное наказание: срок запрета на занятие постов в государственных и муниципальных учреждениях уменьшился до 3-х лет.