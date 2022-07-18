Женщине из Каспийска, продавшей своего новорожденного ребенка, предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение в продаже своего ребенка 33-летней женщине из Каспийска, информирует пресс-служба ведомства.

Как заявляет следствие, в день выписки из Каспийской городской центральной больницы, в которой женщина родила ребенка, она договорилась передать местному жителю своего сына за вознаграждение в размере 200 000 рублей.

«Нотариально оформив отказ от прав на младенца, обвиняемая получила от мужчины часть денежных средств в размере 20000 рублей, совершив тем самым сделку купли-продажи собственного сына. 26 мая нынешнего года она получила еще 100 000 рублей», – заявляет ведомство.

Стоит напомнить, что ранее суд определил ей наказание в виде заключения под стражу.