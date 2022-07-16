Факт нелегальной перевозки пивных напитков был обнаружен в Новолакском районе на посту ФКПП «Герзельский мост».
Уточняют, что на данный момент алкогольная продукция в полном объеме изъята и передана АО «Росспиртпром» на досудебное хранение.
Работники правоохранительных органов Дагестана в процессе досмотра грузового автомобиля нашли более 17 000 литров алкогольной продукции, сведения об обороте которой не находились в системе ЕГАИС.
Факт нелегальной перевозки пивных напитков был обнаружен в Новолакском районе на посту ФКПП «Герзельский мост».
Уточняют, что на данный момент алкогольная продукция в полном объеме изъята и передана АО «Росспиртпром» на досудебное хранение.
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