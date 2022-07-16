ЗАМАНА - Нелегальную перевозку более 17 000 литров алкоголя пресекли в Дагестане

Нелегальную перевозку более 17 000 литров алкоголя пресекли в Дагестане

Автор
16 июля, 2022. Суббота 04:12
|||
Нелегальную перевозку более 17 000 литров алкоголя пресекли в Дагестане

Работники правоохранительных органов Дагестана в процессе досмотра грузового автомобиля нашли более 17 000 литров алкогольной продукции, сведения об обороте которой не находились в системе ЕГАИС.

Нелегальную перевозку более 17 000 литров алкоголя пресекли в Дагестане
Происшествия

Факт нелегальной перевозки пивных напитков был обнаружен в Новолакском районе на посту ФКПП «Герзельский мост».

Уточняют, что на данный момент алкогольная продукция в полном объеме изъята и передана АО «Росспиртпром» на досудебное хранение.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top