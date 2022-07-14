До 5 лет лишения свободы грозит дагестанцу за браконьерство

Уголовное дело открыто в отношении дагестанца за нелегальную добычу рыбы, информирует пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Выявлено, что мужчина использовал ставные сети «косынки» для браконьерства в районе шлюза Гаруновского канала в Южной части Аграханского залива.

У обвиняемого изъяли примерно 200 экземпляров погибшей рыбы частиковых видов.

Ущерб, который был причинен водным биологическим ресурсам, составил более 300 000 рублей.

По результатам рассмотрения материалов проверки природоохранной прокуратуры открыто уголовное дело по ч. 3 статье 256 УК России (нелегальная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба).