По сведениям ведомства, 10 июля 40-летний мужчина поступил в Республиканскую больницу №2 с укусом змеи.
Врачи не смогли спасти пациента.
«Выявлено, что гюрза укусила мужчину во время прогулки по окраине села Коркмаскалы», – уточняет ведомство.
Несчастный случай произошел в Кумторкалинском районе, информирует пресс-служба МВД по республике.
По сведениям ведомства, 10 июля 40-летний мужчина поступил в Республиканскую больницу №2 с укусом змеи.
Врачи не смогли спасти пациента.
«Выявлено, что гюрза укусила мужчину во время прогулки по окраине села Коркмаскалы», – уточняет ведомство.
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