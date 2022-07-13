ЗАМАНА - В Дагестане мужчина погиб от укуса змеи

В Дагестане мужчина погиб от укуса змеи

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13 июля, 2022. Среда 10:14
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В Дагестане мужчина погиб от укуса змеи

Несчастный случай произошел в Кумторкалинском районе, информирует пресс-служба МВД по республике.

В Дагестане мужчина погиб от укуса змеи
Происшествия

По сведениям ведомства, 10 июля 40-летний мужчина поступил в Республиканскую больницу №2 с укусом змеи.

Врачи не смогли спасти пациента.

«Выявлено, что гюрза укусила мужчину во время прогулки по окраине села Коркмаскалы», – уточняет ведомство.

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