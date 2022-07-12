В Дагестане мужчину осудили на год за махинации со школьным питанием

Советский районный суд г. Махачкалы, рассмотрев материалы уголовного дела, возбужденного на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан, признал виновным бывшего начальника отдела по делам молодежи и туризма администрации муниципального образования «Унцукульский район» Мухастанов А.Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК России (мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.2 ст.327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов)

В период с 2014 по 2015 г.г. Мухастанов А.Г. являлся директором спортивно-оздоровительного лагеря «Заря» и исполнительным директором спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп», деятельность которых осуществлялась на базе Гимринской и Майданской средних общеобразовательных школах Унцукульского района Республики Дагестан. От имени указанных учреждений Мухастанов А.Г. заключал государственные контракты с Министерством образования и науки Республики Дагестан и Комитетом по делам молодежи Республики Дагестан на организацию двухразового питания. При этом, он составлял подложные акты приема-сдачи предоставляемых услуг, куда вносил заведомо недостоверные сведения об их объеме и количестве пребывающих в спортивно-оздоровительных лагерях детей.

Незаконными действиями Мухастанова А.Г. Министерству образования и науки Республики Дагестан причинен ущерб в размере свыше 2,2 млн. рублей.

04.05.2022 суд назначил Мухастанову А.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскания с него суммы причинённого материального ущерба в полном объеме в пользу Министерства образования и науки Республики Дагестан.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штрафа до 1 миллиона рублей.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по РД