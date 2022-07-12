К году в колонии приговорили дагестанского чиновника за мошенничество с питанием в лагерях

Советским районным судом Махачкалы признан виновным экс-руководитель отдела по делам молодежи и туризма администрации муниципального образования «Унцукульский район» А. Мухастанов, обвиняемый по статьям 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), информирует пресс-служба Управления ФСБ РФ по Дагестану.

«В период с 2014 по 2015 гг. Мухастанов занимал пост директора спортивно-оздоровительного лагеря “Заря” и исполнительного директора спортивно-оздоровительного лагеря “Олимп”. От имени данных учреждений он заключал государственные контракты с Минобрнауки Дагестана и Комитетом по делам молодежи региона на организацию двухразового питания. При этом он составлял подложные акты приема-сдачи предоставляемых услуг, в которые вносил фейковые данные об их объеме и числе пребывающих в спортивно-оздоровительных лагерях детей», – заявляет пресс-служба.

Этими нелегальными действиями Минобрнауки региона был причинен ущерб в размере более 2,2 млн рублей.

Мухастанов получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, также он будет обязан вернуть озвученную выше сумму в полном объеме.