Трое детей пострадали на дорогах Дагестана за прошлую неделю

«В результате ДТП 32 человека получили травмы, среди них 3 несовершеннолетних», – заявляет источник.

Как информирует ведомство, в прошлые выходные большая авария с участием 3 автомобилей была зарегистрирована в тоннеле в Буйнакском районе.

«9 июля 50-летний махачкалинец, находясь за рулем “Hyundai Solaris”, выехал на полосу встречного движения и врезался в “ГАЗ-2705” под управлением 34-летнего мужчины из Буйнакска, с которым в последующем столкнулась двигавшаяся в попутном направлении машина “Toyota Corolla” под управлением 25-летнего парня из Цумадинского района», – заявляет ведомство.

В результате аварии водитель «Hyundai Solaris» и его пассажиры 48 и 81 лет, а также водитель «ГАЗ-2705» с различными травмами были госпитализированы.