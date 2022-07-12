ЗАМАНА - Трое детей пострадали на дорогах Дагестана за прошлую неделю

Трое детей пострадали на дорогах Дагестана за прошлую неделю

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12 июля, 2022. Вторник 12:22
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Трое детей пострадали на дорогах Дагестана за прошлую неделю

За прошлую неделю в регионе случилось 20 случаев ДТП, информирует Госавтоинспекция республики.

Трое детей пострадали на дорогах Дагестана за прошлую неделю
Происшествия

«В результате ДТП 32 человека получили травмы, среди них 3 несовершеннолетних», – заявляет источник.

Как информирует ведомство, в прошлые выходные большая авария с участием 3 автомобилей была зарегистрирована в тоннеле в Буйнакском районе.

«9 июля 50-летний махачкалинец, находясь за рулем “Hyundai Solaris”, выехал на полосу встречного движения и врезался в “ГАЗ-2705” под управлением 34-летнего мужчины из Буйнакска, с которым в последующем столкнулась двигавшаяся в попутном направлении машина “Toyota Corolla” под управлением 25-летнего парня из Цумадинского района», – заявляет ведомство.

В результате аварии водитель «Hyundai Solaris» и его пассажиры 48 и 81 лет, а также водитель «ГАЗ-2705» с различными травмами были госпитализированы.

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