ЗАМАНА - Деятельность подпольного игрового клуба пресекли полицейские в Махачкале

Деятельность подпольного игрового клуба пресекли полицейские в Махачкале

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08 июля, 2022. Пятница 12:25
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Деятельность подпольного игрового клуба пресекли полицейские в Махачкале

Махачкалинская полиция задержала владельца незаконного игрового зала, информирует пресс-служба МВД республики.

Деятельность подпольного игрового клуба пресекли полицейские в Махачкале
Происшествия

По сведениям ведомства, подпольный клуб работал на улице Хизроева.

«В работе клуба пребывало 17 компьютеров, через которые гости играли в азартные игры», – уточняет пресс-служба.

Все компьютеры изъяли сотрудники МВД.

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