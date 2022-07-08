По сведениям ведомства, подпольный клуб работал на улице Хизроева.
«В работе клуба пребывало 17 компьютеров, через которые гости играли в азартные игры», – уточняет пресс-служба.
Все компьютеры изъяли сотрудники МВД.
Махачкалинская полиция задержала владельца незаконного игрового зала, информирует пресс-служба МВД республики.
По сведениям ведомства, подпольный клуб работал на улице Хизроева.
«В работе клуба пребывало 17 компьютеров, через которые гости играли в азартные игры», – уточняет пресс-служба.
Все компьютеры изъяли сотрудники МВД.
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