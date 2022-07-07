Как заявляет ведомство, несчастный случай произошёл рядом с селом Новомонастырское Кизлярского района. Девочки 4 и 5 лет утонули в реке Прорва. Тело одной девушки уже нашли.
Две девочки утонули в реке в Кизлярском районе
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 14:10
Трагичный инцидент случился в Кизлярском районе региона: две девочки утонули в реке, информирует МВД по республике.
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