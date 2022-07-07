ЗАМАНА - Две девочки утонули в реке в Кизлярском районе

Две девочки утонули в реке в Кизлярском районе

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07 июля, 2022. Четверг 14:10
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Две девочки утонули в реке в Кизлярском районе

Трагичный инцидент случился в Кизлярском районе региона: две девочки утонули в реке, информирует МВД по республике.

Две девочки утонули в реке в Кизлярском районе
Происшествия

Как заявляет ведомство, несчастный случай произошёл рядом с селом Новомонастырское Кизлярского района. Девочки 4 и 5 лет утонули в реке Прорва. Тело одной девушки уже нашли.

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