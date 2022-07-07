ЗАМАНА - Руководителя дагестанского села подозревают в незаконной передаче земельного участка

Руководителя дагестанского села подозревают в незаконной передаче земельного участка

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07 июля, 2022. Четверг 11:12
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Руководителя дагестанского села подозревают в незаконной передаче земельного участка

Следователи открыли уголовное дело в отношении одного из руководителей сельского поселения Шамильского района, которого подозревают в нелегальной передаче земельного участка, информирует пресс-служба СК по республике.

Руководителя дагестанского села подозревают в незаконной передаче земельного участка
Происшествия

Дело открыто по статьям 159 УК России (посредничество в мошенничестве в особо крупном размере) и 286 УК России (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Как заявляет следствие, летом 2014 года руководитель муниципального образования, используя свои служебные возможности, вынес незаконный указ о предоставлении в собственность местному жителю земельного участка площадью 9 674 квадратных метров и стоимостью около 6 миллионов рублей. В октябре 2014 года на основании указа местный житель оформил право собственности на данный участок. «Таким образом нелегальными действиями подозреваемого серьезно нарушены законные интересы администрации муниципального образования и причинен ущерб в особо большом размере. В процессе дела будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемым причиненного ущерба», – отмечает ведомство.

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