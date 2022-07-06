ЗАМАНА - Двух девушек арестовали за кражу одежды из магазина в Махачкале

Двух девушек арестовали за кражу одежды из магазина в Махачкале

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06 июля, 2022. Среда 17:08
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Двух девушек арестовали за кражу одежды из магазина в Махачкале

Махачкалинские сотрудники полиции задержали двух девушек, которых подозревают в краже вещей из магазина одежды, информирует пресс-служба регионального МВД.

Двух девушек арестовали за кражу одежды из магазина в Махачкале
Происшествия

Ведомство сообщает, что в дежурную часть Ленинского района Махачкалы заявила 39-летняя владелица магазина. Она рассказала, что из торгового центра неизвестные дамы украли одежду на сумму 12 000 рублей.

Работниками Уголовного розыска были установлены и доставлены две девушки - местные жительницы 20 и 21 года. Как они признались, их заинтересовал "лайфхак" из сети, в котором автор объяснял способ снятия противокражных магнитов с одежды в магазинах.

«В примерочной они выбрали понравившиеся им вещи и там же проверили лайфхак. После чего, с похищенными вещами, девушки разъехались по домам. Открыто уголовное дело по статье 158 УК России (кража)», – отмечает ведомство.

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