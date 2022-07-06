В Дагестане мать продала своего ребенка

По сведениям ведомства, будучи беременной, она пожелала оставить младенца в роддоме, но её 29-летняя соседка предложила отдать новорожденного знакомой семье из Сергокалинского района. Обговорив условия передачи ребенка, будущие родители отдали подозреваемой 20 000 рублей на личные расходы.

Пара забрала ребенка, но мальчик заболел и им потребовались документы для врачебной помощи. Они обратились к биологической матери, которая взамен потребовала 100 000 рублей.

Деньги женщина забрала, но оформить документы они не успели. Всех участников "сделки" задержали и доставили в отдел МВД.

«Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 127.1 УК России (Торговля людьми)», — заявляет ведомство.