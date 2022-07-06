ЗАМАНА - В Дагестане мать продала своего ребенка

В Дагестане мать продала своего ребенка

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06 июля, 2022. Среда 10:52
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В Дагестане мать продала своего ребенка

Каспийские полицейские задержали 33-летнюю местную жительницу, подозреваемую в продаже ребенка, информирует пресс-служба МВД республики.

В Дагестане мать продала своего ребенка
Происшествия

По сведениям ведомства, будучи беременной, она пожелала оставить младенца в роддоме, но её 29-летняя соседка предложила отдать новорожденного знакомой семье из Сергокалинского района. Обговорив условия передачи ребенка, будущие родители отдали подозреваемой 20 000 рублей на личные расходы.

Пара забрала ребенка, но мальчик заболел и им потребовались документы для врачебной помощи. Они обратились к биологической матери, которая взамен потребовала 100 000 рублей.

Деньги женщина забрала, но оформить документы они не успели. Всех участников "сделки" задержали и доставили в отдел МВД.

«Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 127.1 УК России (Торговля людьми)», — заявляет ведомство.

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