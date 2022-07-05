По данным следствия, Кубалыев Р.М., используя свое служебное положение, совершил служебный подлог и хищение бюджетных средств, выделенных на строительство стены внутрихозяйственной автодороги с. Мишлеш Рутульского района Республики Дагестана. В частности им был подписан заведомо подложный договор подряда на выполнение строительных работ и акт сдачи-приема работ, которые фактически не проводились.
В последующем, на основании указанных подложных документов на личный расчетный счет Кубалыева Р.М. перечислены денежные средства на сумму более 590 тыс. рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание сроком до 6 лет лишения свободы.
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по РД