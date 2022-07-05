На главу села в Рутульском районе заведено уголовное дело

В мае Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации сельского поселения «село Мишлеш» Рутульского района Республики Дагестан Кубалыева Р.М. по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По данным следствия, Кубалыев Р.М., используя свое служебное положение, совершил служебный подлог и хищение бюджетных средств, выделенных на строительство стены внутрихозяйственной автодороги с. Мишлеш Рутульского района Республики Дагестана. В частности им был подписан заведомо подложный договор подряда на выполнение строительных работ и акт сдачи-приема работ, которые фактически не проводились.

В последующем, на основании указанных подложных документов на личный расчетный счет Кубалыева Р.М. перечислены денежные средства на сумму более 590 тыс. рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание сроком до 6 лет лишения свободы.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по РД