ЗАМАНА - Двое дагестанцев заподозрены в инсценировке автомобильной аварии ради страховки

Двое дагестанцев заподозрены в инсценировке автомобильной аварии ради страховки

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05 июля, 2022. Вторник 01:27
diamond31.ru|||
Двое дагестанцев заподозрены в инсценировке автомобильной аварии ради страховки

Двух махачкалинцев подозревают в инсценировке автомобильной аварии ради получения страховых выплат, информирует пресс-служба МВД региона.

Двое дагестанцев заподозрены в инсценировке автомобильной аварии ради страховки
Происшествия

Следствие определило, что участники дела подделали дорожно-транспортное происшествие с целью незаконного получения страховых выплат. 

«Подставная авария случилась осенью 2020 года в Махачкале по улице И. Ярыгина. Согласно сценарию, владельцы машин “Луидор 3009D3” и “Toyota Land Cruiser 150” специально осуществили столкновение, имитируя ДТП. Далее они обратились в страховые компании за получением выплат, предусмотренных договорами страхования. В общей сложности фигуранты незаконно завладели суммой в размере 74 000 рублей», – заявляет ведомство.

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