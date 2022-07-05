Двое дагестанцев заподозрены в инсценировке автомобильной аварии ради страховки

Следствие определило, что участники дела подделали дорожно-транспортное происшествие с целью незаконного получения страховых выплат.

«Подставная авария случилась осенью 2020 года в Махачкале по улице И. Ярыгина. Согласно сценарию, владельцы машин “Луидор 3009D3” и “Toyota Land Cruiser 150” специально осуществили столкновение, имитируя ДТП. Далее они обратились в страховые компании за получением выплат, предусмотренных договорами страхования. В общей сложности фигуранты незаконно завладели суммой в размере 74 000 рублей», – заявляет ведомство.