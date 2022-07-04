ЗАМАНА - Полиция в Махачкале задержала 68-летнего «угонщика» детских колясок

Полиция в Махачкале задержала 68-летнего «угонщика» детских колясок

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04 июля, 2022. Понедельник 10:09
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Полиция в Махачкале задержала 68-летнего «угонщика» детских колясок

Махачкалинская полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже детских колясок, информирует пресс-служба МВД республики.

Полиция в Махачкале задержала 68-летнего «угонщика» детских колясок
Происшествия

По сведениям ведомства, в дежурную часть по Советскому району Махачкалы поступило сообщение о пропаже детской коляски, стоимостью 15 000 рублей.  

Принятыми мерами мужчина был доставлен в отдел МВД. Как он рассказал, увидев коляску вечером, мужчина решил украсть её и продать на местном рынке, но где оставил детский транспорт, теперь он не помнит.

«Примечательно, что ранее судимый по статье 158 УК России (кража), мужчина был задержан по такому же случаю несколько недель назад. Коляска была благополучно найдена сотрудниками полиции и возвращена владельцу», – отмечает пресс-служба МВД республики.

В отношении мужчины собран материал. Расследование будет идти дальше.

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