В Дагестане в ущелье упал автомобиль с туристами

В результате падения машины с туристами в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана пострадали 6 человек. Один из них получил серьезные травмы, информирует Минздрав региона.

"В Докузпаринском районе рядом с селом Куруш машина с туристами опрокинулась в ущелье. В автомобиле сидело 6 человек, 5 из них удалось выбраться своими силами, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьезные травмы", — информирует ведомство.

По сведениям министерства, первую помощь человеку, который получил серьезные травмы, оказали врачи Докузпаринской центральной районной больницы (ЦРБ). Далее туриста доставили в Ахтынскую районную больницу. "На данный момент его жизни ничего не угрожает, мужчина получает терапию в реанимационном отделении Ахтынской ЦРБ", — сообщает источник.

Минздрав уточняет, что остальным пятерым людям, в основном имеющим ушибы и переломы, оказали помощь в Докузпаринской ЦРБ. "Трое из них были транспортированы в Дербентскую центральную городскую больницу для последующего лечения. Двое с более легкими травмами пребывают в Докузпаринской ЦРБ", — отмечают в министерстве.