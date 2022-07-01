Выявлено, что сотрудниками муниципального унитарного учреждения «Питомец» в целях кражи бюджетных денежных средств в официальные бумаги были внесены фальшивые данные об оказании услуг по отлову, содержанию, стерилизации уличных собак.
«За фактически невыполненные работы по муниципальному соглашению организация собиралась получить денежные средства, направляемые на содержание уличных животных. Благодаря работе природоохранной прокуратуры, своевременному обнаружению нарушений закона, преступные действия остановлены», – информирует ведомство.