ЗАМАНА - Природоохранная прокуратура остановила кражу бюджетных денег в питомнике Дагестана

Природоохранная прокуратура остановила кражу бюджетных денег в питомнике Дагестана

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01 июля, 2022. Пятница 16:44
riadagestan.ru|||
Природоохранная прокуратура остановила кражу бюджетных денег в питомнике Дагестана

Благодаря работе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры остановлены преступные действия должностных лиц по краже бюджетных денежных средств, информирует пресс-служба ведомства.

Природоохранная прокуратура остановила кражу бюджетных денег в питомнике Дагестана
Происшествия

Выявлено, что сотрудниками муниципального унитарного учреждения «Питомец» в целях кражи бюджетных денежных средств в официальные бумаги были внесены фальшивые данные об оказании услуг по отлову, содержанию, стерилизации уличных собак.

«За фактически невыполненные работы по муниципальному соглашению организация собиралась получить денежные средства, направляемые на содержание уличных животных. Благодаря работе природоохранной прокуратуры, своевременному обнаружению нарушений закона, преступные действия остановлены», – информирует ведомство.

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