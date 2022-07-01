Бывшего чиновника в Дагестане уличили в получении взятки в 20 000 рублей

Следственное управление открыло уголовное дело в отношении экс-исполняющего обязанности руководителя отдела пособий семьям с детьми УСЗН в Кизлярском районе, которого подозревают в получении взятки. Об этом информирует СК региона.

По сведениям следствия, в декабре прошлого года к подозреваемому обратилась женщина по вопросу отказа ей в получении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В ходе разговора у чиновника появился умысел на получение взятки, он потребовал от обратившейся взятку в размере 20 000 рублей под угрозой отказа в перерасчете выплат в сумме около 80 000 рублей.

Женщина, опасаясь предъявленных угроз, согласилась и перевела по указанию чиновника на банковскую карту родственника последнего указанные денежные средства.

«Подозреваемый задержан. Сейчас мы решаем вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент по делу осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, которые направлены на закрепление доказательств вины подозреваемого», – заявляет ведомство.