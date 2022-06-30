Так, в Буйнакском районе, на окраине села Такалай арестован 24-летний уроженец города Буйнакска. При его личном досмотре, работниками полиции был найден наркотик растительного происхождения. Со слов гражданина, вещества он хранил для личного употребления.
Сотрудники МВД в Сулейман-Стальском районе обнаружили еще один факт правонарушения. В автомобиле «ВАЗ-21074», который принадлежит 39-летнему жителю села Новая Мака, была найдена марихуана.
Также за прошедшие 24 часа в регионе нашли еще 4 случая незаконного хранения наркотических веществ в Дербентском районе, в Избербаше, Дербенте и Махачкале.