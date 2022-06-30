В Дагестане «Земский учитель» пойдет под суд за мошенничество

Завершилось расследование уголовного дела в отношении гражданина из Хасавюртовского района, которого обвиняют в мошенничестве при получении выплат, информирует пресс-служба СК республики.

Как заявляет следствие, осенью 2020 года 31–летний мужчина из Хасавюртовского района, с целью кражи бюджетных средств, направляемых по госпрограмме «Земский учитель», представил в Минобрнауки региона фальшивые документы о трудоустройстве в среднюю общеобразовательную школу Хасавюртовского района.

В декабре 2020 года с ним был составлен договор, согласно которому на расчетный счет мужчины перевели 1 миллион рублей. Этой суммой обвиняемый распорядился по личному усмотрению.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу», — заявляет ведомство.