ЗАМАНА - В Дагестане «Земский учитель» пойдет под суд за мошенничество

В Дагестане «Земский учитель» пойдет под суд за мошенничество

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30 июня, 2022. Четверг 11:46
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В Дагестане «Земский учитель» пойдет под суд за мошенничество

Завершилось расследование уголовного дела в отношении гражданина из Хасавюртовского района, которого обвиняют в мошенничестве при получении выплат, информирует пресс-служба СК республики.

В Дагестане «Земский учитель» пойдет под суд за мошенничество
Происшествия

Как заявляет следствие, осенью 2020 года 31–летний мужчина из Хасавюртовского района, с целью кражи бюджетных средств, направляемых по госпрограмме «Земский учитель», представил в Минобрнауки региона фальшивые документы о трудоустройстве в среднюю общеобразовательную школу Хасавюртовского района.

В декабре 2020 года с ним был составлен договор, согласно которому на расчетный счет мужчины перевели 1 миллион рублей. Этой суммой обвиняемый распорядился по личному усмотрению.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу», — заявляет ведомство.

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