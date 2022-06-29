ДТП произошло вчера, 28 июня, около 9:30 часов на 840-ом километре автомобильной дороги «Кавказ». «Случилось столкновение грузовика “Volvo” с пассажирской машиной “Ford Transit”. В результате аварии один человек ушел из жизни, 19 получили травмы», – заявляет источник.
В Хасавюрте грузовик столкнулся с микроавтобусом, 1 человек скончался, 19 травмированы
- Автор Дарья
- 29 июня, 2022. Среда 02:40
В Карабудахкентском районе случилась авария, в которой один человек скончался, а 19 получили травмы, информирует пресс-служба МВД по республике.
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