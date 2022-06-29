В Хасавюрте грузовик столкнулся с микроавтобусом, 1 человек скончался, 19 травмированы

Автор Дарья ||||||

В Карабудахкентском районе случилась авария, в которой один человек скончался, а 19 получили травмы, информирует пресс-служба МВД по республике.