ЗАМАНА - В Хасавюрте грузовик столкнулся с микроавтобусом, 1 человек скончался, 19 травмированы

В Хасавюрте грузовик столкнулся с микроавтобусом, 1 человек скончался, 19 травмированы

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29 июня, 2022. Среда 02:40
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В Хасавюрте грузовик столкнулся с микроавтобусом, 1 человек скончался, 19 травмированы В Хасавюрте грузовик столкнулся с микроавтобусом, 1 человек скончался, 19 травмированы В Хасавюрте грузовик столкнулся с микроавтобусом, 1 человек скончался, 19 травмированы В Хасавюрте грузовик столкнулся с микроавтобусом, 1 человек скончался, 19 травмированы

В Карабудахкентском районе случилась авария, в которой один человек скончался, а 19 получили травмы, информирует пресс-служба МВД по республике.

В Хасавюрте грузовик столкнулся с микроавтобусом, 1 человек скончался, 19 травмированы
Происшествия

ДТП произошло вчера, 28 июня, около 9:30 часов на 840-ом километре автомобильной дороги «Кавказ». «Случилось столкновение грузовика “Volvo” с пассажирской машиной “Ford Transit”. В результате аварии один человек ушел из жизни, 19 получили травмы», – заявляет источник.

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