В Махачкале на пляже «Березка» утонули двое детей

Трагический инцидент случился около 16 часов на пляже «Березка», который находится на территории Кировского района Махачкалы.



На данный момент тело девочки нашли сотрудники МЧС, поиск мальчика всё еще идет.



Следственные органы Следственного комитета республики осуществляют доследственную проверку, направленную на выявление всех причин случившегося.