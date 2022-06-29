ЗАМАНА - В Махачкале на пляже «Березка» утонули двое детей

В Махачкале на пляже «Березка» утонули двое детей

Автор
29 июня, 2022. Среда 01:33
|||
В Махачкале на пляже «Березка» утонули двое детей

Вчера, 28 июня, в Махачкале утонули 15-летний мальчик и 14-летняя девочка.

В Махачкале на пляже «Березка» утонули двое детей
Происшествия

Трагический инцидент случился около 16 часов на пляже «Березка», который находится на территории Кировского района Махачкалы.

На данный момент тело девочки нашли сотрудники МЧС, поиск мальчика всё еще идет.

Следственные органы Следственного комитета республики осуществляют доследственную проверку, направленную на выявление всех причин случившегося.

Прочитано 8 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top