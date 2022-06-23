ЗАМАНА - Дагестанке грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное открытие карты "Почта Банк"

Дагестанке грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное открытие карты "Почта Банк"

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23 июня, 2022. Четверг 10:37
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Дагестанке грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное открытие карты &quot;Почта Банк&quot;

 

В мае Следственной частью следственного управления МВД по Республике Дагестан на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи №4 Хасавюртовского почтамта УФПС по Республике Дагестан филиала акционерного общества (далее - АО)  «Почта России» Хадисовой М.С. по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). 

Дагестанке грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное открытие карты "Почта Банк"
Происшествия

С учетом занимаемой должности, Хадисова М.С., на основании заключенного договора о присоединении к условиям агентского взаимодействия имела доступ к работе с автоматизированными информационными системами акционерного общества «Почта Банк», содержащими персональные данные всех его клиентов. 

Следствием установлено, что в сентябре 2020 года Хадисова М.С., используя свое служебное положение и доступ к информационной системе АО «Почта-Банк», на основании приложенной фотокопии паспорта третьего лица оформила фиктивное заявление на открытие сберегательного счета и выпуск платежной карты АО «Почта Банк» по договору в отсутствии клиента, от его имени и без его ведома. Указанные действия были совершены ею по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение.

Свой преступный умысел Хадисова М.С. реализовала в нарушение инструкций Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», согласно которой основанием для открытия счетов является заключение договора и предоставление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма», запрещает кредитной организации открывать банковский счет (вклад) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад).

В соответствие с Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» АО «Почта Банк» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а его информационные системы управления является объектами критической информационной инфраструктуры. 

Указанный состав преступления в соответствии с УК России  предусматривает  уголовное наказание сроком до 8 лет лишения свободы. 

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