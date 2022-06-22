В Дагестане медика обвиняют в мошенничестве

В марте Следственной частью следственного управления МВД по Республике Дагестан на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Агульская центральная районная больница» Багаудинова З.З. по ч.1 ст.292, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК России и врача-терапевта Гасаева Ш.Ф. по ч.1 ст.159, ч.3 ст.159.2 УК России.

По данным следствия, в октябре 2016 года главный врач ГБУ РД «Агульская ЦРБ» Багаудинов З.З. своим приказом по учреждению принял Гасаева Ш.Ф. на должность врача-терапевта. При этом указанные лица, осознавая, что Гасаев Ш.Ф. не намерен посещать место работы и выполнять служебные обязанности, совершили хищение денежных средств в виде заработной платы и единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей, предусмотренной п.12.1 ст. 51 ФЗ № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

В апреле 2017 года Гасаев Ш.Ф., не уволившись из ГБУ РД «Агульская ЦРБ», устроился дежурным врачом блока интенсивной терапии в Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Городская клиническая больница» (г. Махачкала), умолчав о данном факте, влекущем прекращение выплаты, так как согласно заключённому договору с Министерством здравоохранения Республики Дагестан он должен был проработать в течение пяти лет по основному месту работы на нормальной продолжительности рабочего времени в ГБУ РД «Агульская ЦРБ».

30.05.2022 материалы возбужденного уголовного дела переданы на рассмотрение в районный суд.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание сроком до 6 лет лишения свободы и крупным штрафом.