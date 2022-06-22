По данным следствия, в октябре 2016 года главный врач ГБУ РД «Агульская ЦРБ» Багаудинов З.З. своим приказом по учреждению принял Гасаева Ш.Ф. на должность врача-терапевта. При этом указанные лица, осознавая, что Гасаев Ш.Ф. не намерен посещать место работы и выполнять служебные обязанности, совершили хищение денежных средств в виде заработной платы и единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей, предусмотренной п.12.1 ст. 51 ФЗ № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
В апреле 2017 года Гасаев Ш.Ф., не уволившись из ГБУ РД «Агульская ЦРБ», устроился дежурным врачом блока интенсивной терапии в Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Городская клиническая больница» (г. Махачкала), умолчав о данном факте, влекущем прекращение выплаты, так как согласно заключённому договору с Министерством здравоохранения Республики Дагестан он должен был проработать в течение пяти лет по основному месту работы на нормальной продолжительности рабочего времени в ГБУ РД «Агульская ЦРБ».
30.05.2022 материалы возбужденного уголовного дела переданы на рассмотрение в районный суд.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание сроком до 6 лет лишения свободы и крупным штрафом.