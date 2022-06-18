По данным следствия, Магомедов Х.Б. причастен к хищению бюджетных денежных средств выделенных на проведение капитального ремонта МБОУ «Агвалинская гимназия имени Кади Абакарова».
Так, выполняя строительно-монтажные работы по капитальному ремонту крыши учебного корпуса №2 указанного муниципального учреждения, являясь руководителем подрядной организации (ООО «Лидер-Строй»), Магомедов Х.Б., используя свое служебное положение, вносил в акты приемки и финансовые документы, заведомо ложные сведения о якобы выполненных в полном объеме работах.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.