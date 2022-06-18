В Дагестане гендиректора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве

В апреле Следственной частью следственного управления МВД по РД на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ООО «Лидер-Строй» Магомедова Х.Б.. по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, Магомедов Х.Б. причастен к хищению бюджетных денежных средств выделенных на проведение капитального ремонта МБОУ «Агвалинская гимназия имени Кади Абакарова».

Так, выполняя строительно-монтажные работы по капитальному ремонту крыши учебного корпуса №2 указанного муниципального учреждения, являясь руководителем подрядной организации (ООО «Лидер-Строй»), Магомедов Х.Б., используя свое служебное положение, вносил в акты приемки и финансовые документы, заведомо ложные сведения о якобы выполненных в полном объеме работах.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.