ЗАМАНА - В Дагестане гендиректора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве

В Дагестане гендиректора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве

Автор
18 июня, 2022. Суббота 10:36
|||
В Дагестане гендиректора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве

В апреле Следственной частью следственного управления МВД по РД на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ООО «Лидер-Строй» Магомедова Х.Б.. по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

В Дагестане гендиректора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве
Происшествия

По данным следствия, Магомедов Х.Б. причастен к хищению бюджетных денежных средств выделенных на проведение капитального ремонта МБОУ «Агвалинская гимназия имени Кади Абакарова». 

Так, выполняя строительно-монтажные работы по капитальному ремонту крыши учебного корпуса №2 указанного муниципального учреждения, являясь руководителем подрядной организации (ООО «Лидер-Строй»), Магомедов Х.Б., используя свое служебное положение, вносил в акты приемки и финансовые документы, заведомо ложные сведения о якобы выполненных в полном объеме работах. 

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает  наказание до 6 лет лишения свободы. 

Прочитано 53 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top