Полиция задержала четверых дагестанцев, подозреваемых в разбое

По сведениям ведомства, в полицию Акушинского района поступило заявление от 40-летнего мужчины, который сообщил, что ночью на окраине села Бургимакмахи четверо в масках, угрожая оружием и ножом, требовали отдать имеющиеся у него денежные средства. Преступники вместе с заявителем на его машине доехали до одного из сёл района и, забрав 70 000 рублей, сбежали.

«Полиция задержала воров: ими оказались жители района, трое родных братьев 18, 22 и 23 лет, а также их 22-летний приятель. При личном досмотре у них были найдены: кухонный нож, охотничье ружье и травматический пистолет, который они использовали при нападении. Парни в преступлении признались, заявив, что совершили кражу из хулиганских побуждений, а похищенными средствами распорядились по своему усмотрению», – проинформировали в МВД Дагестана.