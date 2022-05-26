В Хасавюрте после пластической операции скончалась 44-летняя женщина

Как информирует пресс-служба Следственного управления республики, по данной трагедии открыто уголовное дело по статье 238 УК России (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку).



«В одном из частных медцентров Хасавюрта 44-летней москвичке была сделана пластическая операция. 19 мая текущего года состояние женщины стало хуже, в связи с чем она была переведена в Хасавюртовскую центральную городскую больницу, в которой через несколько часов умерла», — сообщает ведомство. В ходе расследования уголовного дела эксперты изъяли необходимую медицинскую документацию, дабы установить точную причину смерти.