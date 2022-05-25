ЗАМАНА - В Махачкале легковой автомобиль вместе с водителем провалился под землю

В Махачкале легковой автомобиль вместе с водителем провалился под землю

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25 мая, 2022. Среда 16:11
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В Махачкале легковой автомобиль вместе с водителем провалился под землю

Обвал случился накануне ночью по улице Гаджиева, 134.

В Махачкале легковой автомобиль вместе с водителем провалился под землю
Происшествия

«В 02:57 часов на пульт ЕДДС Махачкалы пришло сообщение об обвале гаража, части жилого дома и припаркованной во дворе машины “LADA Vesta” в подземное пространство», – заявляет мэрия Махачкалы.

Стоит заметить, что в момент обвала в машине пребывал мужчина. Он избежал каких-либо травм.

По сведениям мэрии, подземное пространство является искусственным и о его существовании не знали ни владельцы дома, ни соседи.

«Завтра при помощи специальной техники будут вытаскивать машину, а после изучат подвальное помещение, дабы избежать рисков повторения инцидента», – отмечает мэрия.

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