ЗАМАНА - В Дагестане легковушка врезалась в стоявший на обочине КамАЗ, водитель погиб

В Дагестане легковушка врезалась в стоявший на обочине КамАЗ, водитель погиб

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25 мая, 2022. Среда 11:47
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В Дагестане легковушка врезалась в стоявший на обочине КамАЗ, водитель погиб

Один человек скончался в результате аварии в Кизилюртовском районе, информирует пресс-служба регионального МВД.

В Дагестане легковушка врезалась в стоявший на обочине КамАЗ, водитель погиб
Происшествия

ДТП случилось накануне на 761-ом км автомобильной дороги «Кавказ» в Кизилюртовском районе. 52-летний мужчина из Хасавюртовского района, находясь за рулем «Hyundai Solaris», съехал с проезжей части дороги на обочину попутного направления и столкнулся со стоящей на обочине в неисправном состоянии машиной «КамАЗ-55111».

«В результате аварии водитель “Hyundai Solaris” с различными травмами был госпитализирован, где в последующем умер. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения», – заявляет МВД.

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