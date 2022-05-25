ЗАМАНА - Из-за обвала 13 дагестанских сел пребывают без транспортного сообщения

Из-за обвала 13 дагестанских сел пребывают без транспортного сообщения

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25 мая, 2022. Среда 00:35
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Из-за обвала 13 дагестанских сел пребывают без транспортного сообщения

Большой обвал случился в Рутульском районе, информирует пресс-служба МЧС по республике. 

Из-за обвала 13 дагестанских сел пребывают без транспортного сообщения
Происшествия

«В результате обвально-осыпного процесса между селами Гельмец и Кина без транспортной связи пребывают 13 сел», – заявляет ведомство.

Сведений о пострадавших нет.

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