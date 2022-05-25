«В результате обвально-осыпного процесса между селами Гельмец и Кина без транспортной связи пребывают 13 сел», – заявляет ведомство.
Сведений о пострадавших нет.
Большой обвал случился в Рутульском районе, информирует пресс-служба МЧС по республике.
«В результате обвально-осыпного процесса между селами Гельмец и Кина без транспортной связи пребывают 13 сел», – заявляет ведомство.
Сведений о пострадавших нет.
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