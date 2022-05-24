В результате обследования было определено, что памятник археологии «Ачису курган» был подвержен целенаправленному ограблению с использованием экскаватора и другой техники.
«С восточной стороны в теле насыпи кургана была сделана грабительская траншея шириной 12 метров и в глубину до 35 метров, в результате чего в бортах насыпи зафиксированы камни панциря кургана и камни погребальной конструкции. Рядом также найдены плахи из дерева для перекрытия центрального погребения. Как мы понимаем, воры целенаправленно двигались к центральному погребению в целях его ограбления. Общая площадь разрушения на кургане более 750 квадратных метров», — сообщил руководитель отдела Дагнаследия Абдулмажид Абашилов.