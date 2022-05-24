ЗАМАНА - Памятники археологии разграбили в Карабудахкентском районе Дагестана

Памятники археологии разграбили в Карабудахкентском районе Дагестана

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24 мая, 2022. Вторник 08:18
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Памятники археологии разграбили в Карабудахкентском районе Дагестана Памятники археологии разграбили в Карабудахкентском районе Дагестана Памятники археологии разграбили в Карабудахкентском районе Дагестана

В рамках совместной работы с органами прокуратуры Дагнаследие организовало выездное обследование состояния памятников археологии, находящихся на территории Карабудахкентского района, в котором ранее Прокуратурой района были открыты уголовные дела в отношении граждан, причастных к разграблению памятников археологии – объектов культурного наследия федерального значения, информирует пресс-служба Дагнаследия.

Памятники археологии разграбили в Карабудахкентском районе Дагестана
Происшествия

В результате обследования было определено, что памятник археологии «Ачису курган» был подвержен целенаправленному ограблению с использованием экскаватора и другой техники.

«С восточной стороны в теле насыпи кургана была сделана грабительская траншея шириной 12 метров и в глубину до 35 метров, в результате чего в бортах насыпи зафиксированы камни панциря кургана и камни погребальной конструкции. Рядом также найдены плахи из дерева для перекрытия центрального погребения. Как мы понимаем, воры целенаправленно двигались к центральному погребению в целях его ограбления. Общая площадь разрушения на кургане более 750 квадратных метров», — сообщил руководитель отдела Дагнаследия Абдулмажид Абашилов.

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